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Ветер и осадки: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
Как и прогнозировали синоптики, в ближайшие дни в Украине сохранится влажная и ветреная погода.
В среду, 12 февраля, в большинстве центральных, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и местами на западе дождь и мокрый снег. Максимальная дневная температура составит 0- + 4 градуса, на юге будет теплее — до + 4 + 8 градусов. Ночью местами небольшой мороз, до — 2 градусов.
12 февраля в Украине порывы ветра 15−20 м / с. (I уровень опасности желтый).
В четверг, 13 февраля, осадки в виде снега и небольшого дождя будут в восточных областях, а также на Сумщине и Полтавщине. Температура ночью 0−4 градуса мороза. Днем 1−5 тепла, на юге до 8 градусов тепла.
При этом синоптики предупреждают о сильном, местами штормовом ветре.
Отметим, прогнозы народных синоптиков о сильных морозах, которые будут держатся в Украине всю неделю, пока не подтверждаются.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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