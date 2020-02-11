Украина

Мокрый снег и дожди "обеспечены" до конца недели: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки

До конца текущей недели в Украине сохранится влажная и ветреная погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.



В среду, 12 февраля, ожидаются порывы ветра 15−20 м /с. В большинстве центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях дождь и мокрый снег. Максимальная температура составит 0 + 4 градуса, на юге будет теплее — до + 4 + 7 градусов.

13 февраля на севере Левобережья и в восточных областях местами небольшой снег, 14 февраля днем ​​на западе страны небольшой снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7−12 м /с. Температура ночью 0−5 градусов мороза. Днем 1−6 градус тепла, на Одесчине и Николаевщине 4−9 градусов тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью до 10 градусов мороза, днем ​​2−7 со знаком «минус».

15 февраля в северных, центральных, ночью и в западных областях, небольшой мокрый снег, на Одесчине и Николаевщине с дождем. Температура от -2 ночью до +4 днем. На юге до +7 градусов. В Карпатах небольшой снег.

16 февраля в Украине без существенных осадков. Температура ночью от 4 мороза до 2 тепла. В Карпатах ночью 3−8 градусов мороза, днем ​​около 0.

В Киеве и Киевской области 15 февраля небольшой мокрый снег. 16 февраля без существенных осадков. Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем 0-+5.

Напомним, согласно народным приметам, настоящая весна придет в Украину в середине марта.

ФОТо Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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