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Деньги

Доллар и евро заметно упали: за сколько можно купить и продать валюту

9:59 12 февраля 2020 154
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская валюта продолжает укрепление после временного падения на прошлой неделе — Национальный банк Украины поднял курс гривни еще на 9 копеек.

Таким образом, курс валют на 12 февраля установлен на следующем уровне: доллар — 24,42 грн, евро — 26,62 грн.

А «Минфин» публикует курсы валют на черном рынке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты не исключают, что гривня может укрепиться еще больше и что курс доллара опустится ниже 24 гривен.

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