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Доллар и евро заметно упали: за сколько можно купить и продать валюту
Украинская валюта продолжает укрепление после временного падения на прошлой неделе — Национальный банк Украины поднял курс гривни еще на 9 копеек.
Таким образом, курс валют на 12 февраля установлен на следующем уровне: доллар — 24,42 грн, евро — 26,62 грн.
А «Минфин» публикует курсы валют на черном рынке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты не исключают, что гривня может укрепиться еще больше и что курс доллара опустится ниже 24 гривен.
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