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Рейтинг Путина обрушился почти в два раза: обнародованы свежие данные

10:13 12 февраля 2020 202
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину, за которого летом 2019 года были готовы голосовать на выборах 43% россиян, снизился.

Как пишет «Медуза», хозяину Кремля сейчас доверяют 35% россиян. Таковы данные январских социологических исследований, которые проводил «Левада-центра». Сообщается, что с 2017 года, когда рейтинг доверия Путину составлял 60%, доверие к нему снизилось почти в два раза.

Издание приводит слова главы «Левада-центра» Льва Гудкова, который объясняет падение рейтинга Владимира Путина «устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента». «Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — считает социолог.

В то же время рейтинг одобрения деятельности президента продолжает оставаться на одном и том же уровне (60−70%). Это объясняют тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, а одобрение связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как социологи зафиксировали резкое падение уровня доверия к Путину, в России была изменена методика проведения социологических исследований. Эти попытки показать, что рейтинги президента России по-прежнему высоки, карикатурой высмеял художник Сергей Елкин.

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