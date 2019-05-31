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Мир

Внезапно выросший рейтинг Путина высмеяли едкой карикатурой

16:04 31 мая 2019 11
Карикатура Елкина на Путина
Инф. «ФАКТОВ»

Известный карикатурист Сергей Елкин моментально отреагировал на «находку» российского Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), благодаря которой рекордно упавший рейтинг президента России Владимира Путина резко вырос в два раза и превысил 70 процентов.

«У вас тоже упал рейтинг Путина? Тогда мы идем к вам», — говорится в комментарии к новой карикатуре Сергея Елкина для «Немецкой волны».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный журналист-международник Иван Яковина заявлял, что Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину, который снизился почти до 30 процентов. «Это заявление — это фактически требование не публиковать больше снижающихся рейтингов доверия президенту РФ. Теперь можно оглашать только неизменно высокий электоральный рейтинг», — отметил Яковина.

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