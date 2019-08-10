Мир

У Путина снова упал рейтинг – до минимума за 18 лет

У президента России Владимира Путина снизилась поддержка — голосовать за него на выборах готовы только 43%. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение», передает BBC.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше — 42%.

При этом, как показал опрос ФОМ, рейтинги других политиков не изменились. Также, по данным ФОМ, снизилось число тех, кто считает, что Путин на посту работает хорошо — с 64% в июле до 60% сейчас. 27% сообщили социологам, что президент на посту работает плохо, а 12% затруднились с оценкой. Это уровень декабря-января 2018−2019 года, в тот момент рейтинги Путина переживали очередное снижение.

Также 36% заявили, что стали меньше доверять президенту за последний месяц — и лишь у 15% доверие к главе государства выросло. 49% не смогли ответить на этот вопрос.

Агентство напоминает, что в конце июля социологи «Левада-центра» выяснили, что более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Путин остался президентом после окончания нынешнего срока в 2024 году. Эксперты связывают снижение рейтинга с масштабными пожарами в Сибири и протестами из-за выборов в Мосгордуму — и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина. Также в данных исследования говорится, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной текущего года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику проведения опросов, и благодаря этому рейтинг Путина вырос. Но уже в начале лета эти уловки социологов не принесли результата, и президента РФ стали поддерживать все меньше избирателей.

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