Украина

"Курмаршал был бы доволен": в сети высмеяли "медаль" с экс-главарем "ДНР" Захарченко (фото)

После того, как в оккупированном Донецке «центробанк» выпустил памятную серебряную монету с изображением бывшего главаря «ДНР» Александра Захарченко, в сети появились фото «медали», которой награждают отличившихся боевиков.

На «награде» ликвидированный Захарченко изображен с сигаретой. Фото «медали» с «наградной книжкой» опубликовано в Twitter.

Его уже оценили в сети.

Украинский журналист Денис Казанский написал: «Кажется, это первая в мире медаль, на которой изображен курящий. Осталось выпустить орден, на котором Захарченко будет пить водку из горла».

А блогер с ником Necro Mancer назвал «медаль» «четким значком».

Появились и другие комментарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) продал на аукционе врученную ему памятную золотую медаль «За возвращение Крыма» весом почти 80 грамм. Террорист посетовал на сложное материальное положение.

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