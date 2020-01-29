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Как раз на одну зарплату: в Донецке высмеяли новую монету в честь бывшего главаря "ДНР" Захарченко

8:20 29 января 2020 317
монета в честь Захарченко
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Жители так называемой «ДНР» в шоке от стоимости памятной серебряной монеты, которую «центробанк» выпустил в честь ликвидированного в августе 2018 года террориста Александра Захарченко. Ее можно купить за 3000 рублей (почти 1200 гривен).

На сайте «главного банка страны» сообщается, что монета изготовлена из серебра 925-й пробы ограниченным тиражом в 200 экземпляров, помещена в подарочный бархатный футляр и имеет номерной сертификат.

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Естественно, людей, которые получают нищенские зарплаты и пенсии, возмутила и цена изделия, и то, в честь кого она сделана. Вот несколько комментариев из соцсетей.

«Изображение террориста на монете? Люди, вы там совсем уже рехнулись».

«Простому жителю Донецка или жителю „ДНР“ остается получить январскую зарплату и купить эту монетку».

«Жалко, что мало монет выпустили, а то можно было бы все шахты с монеток восстановить».

«Каждому по монете. Только цену надо значительно побольше сделать, ведь такой человечище был. И можно на строительство космодрома замахнуться или вообще первыми на Марс улететь. Всей «республикой».

«На предприятиях зарплату за ноябрь не отдали. Какая может быть монетка?»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР» арестовали руководство самой крупной шахты «Комсомолец Донбасса».

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