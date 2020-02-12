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Компанія Elektrik.zp.ua запропонувала послугу «аварійний електрик»
Компанія Elektrik.zp.ua, яка працює в Запоріжжі, запропонувала своїм чинним і потенційним клієнтам актуальну послугу — аварійний електрик з цілодобовим прийомом заявок і оперативним виїздом.
Викликати электрика в Запорожье можна по телефону гарячої лінії, зазначеної на офіційному сайті фірми 24/7.
На думку працівників компанії, кожен споживач, будь-то житель багатоквартирного будинку або начальник офісу, повинен мати можливість викликати чергового фахівця в будь-який час.
У Elektrik.zp.ua звернули увагу, що їх аварійні фахівці працюватимуть не лише в місті, а й в Запорізької області. Для вирішення планових завдань можна оформити заявку на зручний час, попередньо прочитавши про електриків у Запоріжжі відгуки.
Якщо проблема потребує негайного вирішення, на допомогу прийде аварійний електрик. Оскільки проблеми з проводкою і електроприладами стають причиною пожеж в 30% випадків, відкладати виклик до понеділка, на наступний день або до ранку — це ризик втратити все своє майно або навіть життя. Аварійний електрик — можливість не ризикувати.
Також проблеми з подачею електрики можуть зашкодити бізнесу, погіршити умови зберігання товару або просто негативно відбитися на побутовому комфорті. Щоб не чекати, поки електрик з ЖКГ або КК зможе приїхати на виклик, альтернативним рішенням стане нова послуга компанії.
Маючи доступ до професійних послуг, споживачі не будуть займатися самостійним ремонтом, який небезпечний для життя. Вони отримають певні гарантії, що ремонтні або монтажні роботи проведені відповідно до чинних ГОСТ.
У переліку додаткових аварійних послуг представники компанії відзначили підключення дизельних генераторів для тимчасового вирішення проблем з електроенергією на час проведення діагностичних або ремонтних заходів.
Дізнатися вартість і умови надання послуг, прочитати відгуки про роботу фахівців, а також викликати аварійного електрика або електрика для планових робіт ви можете на сайті компанії.
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