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Дали три года колонии: бывший главный тюремщик России застрелился в зале суда
В среду, 12 февраля, в Москве в зале суда покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов.
Это произошло после того, как Свиридова приговорили к трем годам заключения за вымогательство, передает российский «Интерфакс».
Как сообщает Телеграм-канал Mash, экс-глава управления ФСИН до последнего настаивал на собственной невиновности. Он просил суд провести фонографическую экспертизу аудиозаписи, на которой он якобы вымогал 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова в ресторане ТЦ «Глобал-Сити» в 2019 году.
Судья отказала в этом и вынесла приговор — 3 года колонии.
Известно, что у Свиридова была четвертая стадия рака, он принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.
В момент когда судья приказала взять его под стражу, Свиридов выстрелил себе в сердце из наградного пистолета.
Сейчас на месте работают оперативные службы РФ, они устанавливают обстоятельства случившегося и то, как он смог пронести оружие в зал суда, несмотря на рамки металлодетектора и проверку на входе.
Известно, что Свиридов специально просил родных не присутствовать на оглашении приговора.
Напомним, осенью прошлого года прокатилась волна самоубийств среди российских силовиков. Покончил с собой один из руководителей ОМВД Яковлевского горокруга. Два суицида совершили росгвардейцы — в Вологодской и Ивановской областях.
Наиболее громким стало самоубийство одного из создателей НТВ, политтехнолога Игоря Малашенко, который покончил с собой в своем доме в Испании.
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