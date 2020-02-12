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Дали три года колонии: бывший главный тюремщик России застрелился в зале суда

В среду, 12 февраля, в Москве в зале суда покончил с собой бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов.

Это произошло после того, как Свиридова приговорили к трем годам заключения за вымогательство, передает российский «Интерфакс».

Как сообщает Телеграм-канал Mash, экс-глава управления ФСИН до последнего настаивал на собственной невиновности. Он просил суд провести фонографическую экспертизу аудиозаписи, на которой он якобы вымогал 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова в ресторане ТЦ «Глобал-Сити» в 2019 году.

Судья отказала в этом и вынесла приговор — 3 года колонии.

Известно, что у Свиридова была четвертая стадия рака, он принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.

В момент когда судья приказала взять его под стражу, Свиридов выстрелил себе в сердце из наградного пистолета.

Сейчас на месте работают оперативные службы РФ, они устанавливают обстоятельства случившегося и то, как он смог пронести оружие в зал суда, несмотря на рамки металлодетектора и проверку на входе.

Известно, что Свиридов специально просил родных не присутствовать на оглашении приговора.



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