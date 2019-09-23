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Эпидемия самоубийств среди силовиков Путина: с собой покончили два росгвардейца и подполковник МВД

В ночь 22 сентября в Белгородской области России было найдено тело одного из руководителей ОМВД Яковлевского горокруга. Труп был обнаружен в садоводстве «Строитель», в частном доме, пишет Crime Russia.

В УМВД подтвердили, что тело принадлежит сотруднику полиции. В ведомстве началась проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего.

Телеграм-канал «Белгород № 1» называет имя погибшего — Александр Рахимбердин, он был в должности начальник тыла ОМВД городского округа. Источник также сообщает, что мужчина свел счету с жизнью.

О нем известно, что в 2017 году он был в командировке в Дагестане. Там он находился в составе сводного отряда полиции 6 месяцев. После этого Рахимбердин, будучи тогда инспектором ОУУП и ПДН ОМВД по Яковлевскому району, получил благодарность за службу от и.о. начальника УМВД региона Владимира Жигайло.

Накануне стало известно о суициде двух росгвардейцев. В Вологодской области руководитель ОВО облил себя бензином и поджег прямо во время проверки вышестоящим подразделением. В Ивановской области в пятницу свел счеты с жизнью начальник штаба майор Росгвардии Дмитрий Патраничев.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.

В Вологодской области акт суицида совершил руководитель Отдела вневедомственной охраны. А в Ивановской области решил добровольно уйти из жизни начальник штаба, говорится в сообщении.

Со слов коллег ушедший из жизни в Иваново майор Росгвардии, был достойным сотрудником. Последнее время он был подавлен. Мужчина писал рапорты о выходе на пенсию, но его отговаривали и назначали на разные должности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.

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