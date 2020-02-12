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Забрал деньги, угрожая ножом: в сеть выложили видео с наглым грабителем во Львове
В сеть выложили видео, снятое камерой видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент ограбления пункта по выдаче быстрых кредитов во Львове. Ранее в Одессе неизвестный вынес из магазина четыре дрона и попал на видео.
Видео, снятое во Львове, на своей страничке в соцсетях разместил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, уточнивший, что ограбление произошло еще 27 января 2020 года на улице Широкая, 66.
«Если кому-то известен данный человек или есть информация о месте его нахождения, просим сообщить в 102 или +380 (68) 021 53 51 (анонимность гарантируем)», — цитирует сообщение полицейских Зинкевич.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из торгово-развлекательных центров Киева камеры зафиксировали, как мужчина украл в магазине детский пистолет.
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