Чистка кадрового состава на таможне убивает службу, — Александр Щуцкий

Украина

Каждый новый виток реформ на таможне сопровождается чисткой кадрового состава, что негативно сказывается на работе таможни. Поэтому на сегодняшний день важно сохранить кадровый костяк и постепенно усиливать службу новым кадрами. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий.

«У таможни были разные периоды, и у каждого периода были свои плюсы и минусы», — сказал Щуцкий, добавляя, что нынешний глава таможенной службы Максим Нефедов действует правильно.

«Новые люди всегда нужны, но, если у тебя не хватает инспекторов, ставить вместо них молодых и неопытных — нельзя. В любом случае всегда должен остаться костяк, который сможет обучить новых, иначе это будет просто красивый пиар-проект. Так как для того, чтобы подготовить специалиста, который разбирается в тонкостях таможенного оформления, уйдет минимум 5 лет работы на таможне», — добавляет Щуцкий.

В свою очередь, и. о. главы Черноморской таможни убежден, что хороший руководитель, знающий и чувствующий свой коллектив, легко и быстро определяет «паразита», который своими действиями парализует работу, занимается вымогательством и выполнением бюджетных программ для себя.

«Таможня, как любая военная структура, имеет четкую вертикаль: какую вы ставите задачу, такую и выполнят. Если руководство скажет не давить бизнес, поверьте, ни один из инспекторов или сотрудников, которые уважают своих руководителей, не сделают ничего противозаконного. Поэтому какой начальник таможни, такая и таможня», — отметил Щуцкий.

В тоже время, Щуцкий акцентировал внимание на необходимости внести изменений в Таможенный кодекс, который по большей мере остался в редакции времен пребывания в должности главы Министерства сборов и доходов Александра Клименко.

«Фундаментальной работы по модернизации Таможенного кодекса под сегодняшние реалии еще не было сделано. Начать нужно с того, чтобы внести необходимые изменения в Таможенный кодекс, провести максимальную IT-модернизацию системы, привнести больше информационных ресурсов, чтобы ускорить работу таможенника, упростить работу бизнеса и минимизировать спекуляции брокеров. Ведь проблема не в старых таможенниках, проблема намного глубже», — подытожил Щуцкий.

Напомним, Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности Черноморской таможни 16 ноября 2019 года. До этого Александр Щуцкий возглавлял Сумскую таможню.

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