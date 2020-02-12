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Украина

Чистка кадрового состава на таможне убивает службу, — Александр Щуцкий

14:59 12 февраля 2020 53
Александр Щуцкий
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Каждый новый виток реформ на таможне сопровождается чисткой кадрового состава, что негативно сказывается на работе таможни. Поэтому на сегодняшний день важно сохранить кадровый костяк и постепенно усиливать службу новым кадрами. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий.

«У таможни были разные периоды, и у каждого периода были свои плюсы и минусы», — сказал Щуцкий, добавляя, что нынешний глава таможенной службы Максим Нефедов действует правильно.

«Новые люди всегда нужны, но, если у тебя не хватает инспекторов, ставить вместо них молодых и неопытных — нельзя. В любом случае всегда должен остаться костяк, который сможет обучить новых, иначе это будет просто красивый пиар-проект. Так как для того, чтобы подготовить специалиста, который разбирается в тонкостях таможенного оформления, уйдет минимум 5 лет работы на таможне», — добавляет Щуцкий.

В свою очередь, и. о. главы Черноморской таможни убежден, что хороший руководитель, знающий и чувствующий свой коллектив, легко и быстро определяет «паразита», который своими действиями парализует работу, занимается вымогательством и выполнением бюджетных программ для себя.

«Таможня, как любая военная структура, имеет четкую вертикаль: какую вы ставите задачу, такую и выполнят. Если руководство скажет не давить бизнес, поверьте, ни один из инспекторов или сотрудников, которые уважают своих руководителей, не сделают ничего противозаконного. Поэтому какой начальник таможни, такая и таможня», — отметил Щуцкий.

В тоже время, Щуцкий акцентировал внимание на необходимости внести изменений в Таможенный кодекс, который по большей мере остался в редакции времен пребывания в должности главы Министерства сборов и доходов Александра Клименко.

«Фундаментальной работы по модернизации Таможенного кодекса под сегодняшние реалии еще не было сделано. Начать нужно с того, чтобы внести необходимые изменения в Таможенный кодекс, провести максимальную IT-модернизацию системы, привнести больше информационных ресурсов, чтобы ускорить работу таможенника, упростить работу бизнеса и минимизировать спекуляции брокеров. Ведь проблема не в старых таможенниках, проблема намного глубже», — подытожил Щуцкий.

Напомним, Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности Черноморской таможни 16 ноября 2019 года. До этого Александр Щуцкий возглавлял Сумскую таможню.

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