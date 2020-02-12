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Стиль жизни

День для отдыха: гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

15:04 12 февраля 2020 132
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 13 февраля, — день, когда хорошо отдыхать и доделывать старые дела.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака.

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Овен

У вас возникнет желание потратить деньги, но делать это нужно с умом. Все, что вы покупаете, должно приносить одновременно радость и пользу.

Телец

День не самый приятный и легкий, но особенно тревожиться и волноваться не стоит. Нужна разборчивость в контактах.

Близнецы

Близнецы имеют все шансы прославиться, укрепить свой авторитет в обществе и приумножить средства.

Рак

Ваша излишняя доверчивость способна сыграть с вами злую шутку: возможны финансовые потери.

Лев

Возможны споры с близкими. Многие представители знака будут жаловаться на недомогания.

Дева

Внимательнее в поездках: есть риск потерять что-то важное. Вечером возможны приятные сюрпризы, подарки.

Весы

День может осложниться внезапно возникшими бытовыми проблемами. Не откладывайте решение домашних дел на потом.

Скорпион

Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами. Не исключены серьезные осложнения со здоровьем.

Стрелец

Удачный день для приверженцев точных наук и работающих с числами. Публичные выступления пройдут с особым блеском.

Козерог

Подходящее время для учебы, покупок, коротких поездок и перемещений. Не отказывайте себе в простых удовольствиях.

Водолей

День сложится удачно, если вы не будете переоценивать свои силы. Осторожнее во всем, что касается денег, ценных вещей, важных документов.

Рыбы

Хороший день для приобретения вещей полезных в доме, хозяйстве, повседневной деятельности.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на февраль.

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