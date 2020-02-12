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День для отдыха: гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака
Четверг, 13 февраля, — день, когда хорошо отдыхать и доделывать старые дела.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
У вас возникнет желание потратить деньги, но делать это нужно с умом. Все, что вы покупаете, должно приносить одновременно радость и пользу.
Телец
День не самый приятный и легкий, но особенно тревожиться и волноваться не стоит. Нужна разборчивость в контактах.
Близнецы
Близнецы имеют все шансы прославиться, укрепить свой авторитет в обществе и приумножить средства.
Рак
Ваша излишняя доверчивость способна сыграть с вами злую шутку: возможны финансовые потери.
Лев
Возможны споры с близкими. Многие представители знака будут жаловаться на недомогания.
Дева
Внимательнее в поездках: есть риск потерять что-то важное. Вечером возможны приятные сюрпризы, подарки.
Весы
День может осложниться внезапно возникшими бытовыми проблемами. Не откладывайте решение домашних дел на потом.
Скорпион
Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами. Не исключены серьезные осложнения со здоровьем.
Стрелец
Удачный день для приверженцев точных наук и работающих с числами. Публичные выступления пройдут с особым блеском.
Козерог
Подходящее время для учебы, покупок, коротких поездок и перемещений. Не отказывайте себе в простых удовольствиях.
Водолей
День сложится удачно, если вы не будете переоценивать свои силы. Осторожнее во всем, что касается денег, ценных вещей, важных документов.
Рыбы
Хороший день для приобретения вещей полезных в доме, хозяйстве, повседневной деятельности.
Хорошего вам дня!
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