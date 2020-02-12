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Кому повезет в любви: гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака
Пятница, 14 февраля, — день для любви и радости. В этот день влюбленные устраивают праздник для своих половинок.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
Подходящий день для восстановления деловых отношений с давними партнерами. Любимый человек устроит сюрприз.
Телец
Одиноким Тельцам звезды не советуют сидеть дома, отправляйтесь в клубы, на прогулку и знакомьтесь. Те, у кого есть пара, сами знают, что делать.
Близнецы
С точки зрения личных отношений день противоречив. Возможны судьбоносные встречи и ужины при свечах, но неосторожное слово может все испортить.
Рак
Будьте внимательны, делая покупки, — вероятны обман или напрасная трата денег. Близкий друг приятно удивит.
Лев
Ваше недоверие может обидеть любимого человека. Постарайтесь помириться до того, как отправитесь спать.
Дева
День хорош для решения различных бытовых и финансовых задач. Вечером отправляйтесь в кино.
Весы
Вас ждет приятный день. Он едва ли принесет какие-то серьезные трудности.
Скорпион
Вероятны интересные знакомства, необычные встречи. Вы можете увлечься человеком, который совсем не похож на вас.
Стрелец
Обстоятельства складываются не самые благоприятные, но при известной настойчивости можно достичь желаемого.
Козерог
Не обращайте внимания на недоброжелателей, и не позволяйте им портить ваше великолепное настроение.
Водолей
Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. Коллега подарит цветы.
Рыбы
Звезды обещают день, полный сюрпризов и неожиданный решений. Настроение испортит близкий друг.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунный гороскоп на неделю.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!