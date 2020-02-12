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Происшествия

Пьяный пациент избил фельдшера «скорой» до сотрясения мозга: детали происшествия на Львовщине

15:29 12 февраля 2020 258
«Скорая помощь»
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-служба Национальной полиции Львовской области сообщает, что в Червонограде на медиков «скорой помощи» напал пациент, к которому они приехали на вызов. Ранее в Днепропетровской области фельдшера до сотрясения мозга избила пациентка.

45-летний житель города Червоноград, пребывая в нетрезвом состоянии, напал на фельдшера, которая приехала к нему по вызову. 37-летняя медик получила раны лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Избитую женщину госпитализировали.

Открыто уголовное производство, правонарушителю грозят исправительные работы сроком до одного года.

Полиция проводит досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Днепре средь бела дня ограбили машину «скорой помощи». Злоумышленники разбили стекло в боковой двери и вынесли дорогостоящее диагностическое оборудование.

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