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Пьяный пациент избил фельдшера «скорой» до сотрясения мозга: детали происшествия на Львовщине
Пресс-служба Национальной полиции Львовской области сообщает, что в Червонограде на медиков «скорой помощи» напал пациент, к которому они приехали на вызов. Ранее в Днепропетровской области фельдшера до сотрясения мозга избила пациентка.
45-летний житель города Червоноград, пребывая в нетрезвом состоянии, напал на фельдшера, которая приехала к нему по вызову. 37-летняя медик получила раны лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Избитую женщину госпитализировали.
Открыто уголовное производство, правонарушителю грозят исправительные работы сроком до одного года.
Полиция проводит досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Днепре средь бела дня ограбили машину «скорой помощи». Злоумышленники разбили стекло в боковой двери и вынесли дорогостоящее диагностическое оборудование.
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