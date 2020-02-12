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Украина

Лоукостер WizzAir отменил все рейсы из Одессы: что произошло

16:11 12 февраля 2020 346
самолет WizzAir
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Венгерская авиакомпания WizzAir прекращает обслуживать рейсы из международного аэропорта «Одесса» в период с 24 марта по 8 июня. Это касается всех рейсов из Одессы — в Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Братиславу и Будапешт.

Согласно букингу билетов на сайте компании, таковые в указанных направлениях уже не продаются. Пассажирам, которые приобрели билеты ранее, предлагают альтернативные варианты: вылет из Киева, смена даты полета или же, на крайний случай, возврат стоимости.

В аэропорту «Одесса» никакой официальной информации не дают. По неофициальным же данным, уход (пока временный) WizzAir связан с затянувшимся строительством новой взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту. Ранее отмечалось, что несущая способность существующей ныне полосы ниже необходимой для самолетов компании.

Также стало известно, что 13 февраля одесский аэропорт не будет отправлять и принимать рейсы с 11:00 до 17:00. Это связано с работами по реконструкции и касается всех авиакомпаний.

Напомним, что что лоукостер WizzAir вернулся в одесский аэропорт в ноябре прошлого года — после более чем десятилетнего перерыва.

Летом 2019 годе авиаперевозчик объявлял об отмене части рейсов из Киева. Тогда причиной назвали задержку с поставкой авиакомпании заказанных самолетов.

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