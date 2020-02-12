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Ошибка вышла: Ирина Билык накануне дня рождения мужа вспомнила о другом (фото)
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее призналась, как мстит бывшим, опубликовала в Instagram фото с Жан-Клодом Ван Даммом.
«Эту встречу не забыть никогда!» — подписала Билык фото, добавив хэштег «роковая встреча».
Фото было на страничке певицы достаточно долго, чтобы все вспомнили о том, как Ван Дамм снимался в ее клипе.
В сети уже успели удивиться, что Билык опубликовала этот снимок накануне дня рождения мужа. Да и то, что скоро День Валентина, добавило пикантности.
Но позже в микроблоге певицы появилось нежное поздравление и ее фото с Асланом Ахмадовым. «Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит, как Талантище и Личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы… я влюбилась в тебя снова… Таких, как ты нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С Днем Рождения, Асланчик!» — написала Билык.
А вот фото с Ван Даммом исчезло.
Напомним, что ранее Дмитрий Дикусар рассказал о своем романе с Ириной Билык.
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