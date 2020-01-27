"Умею это делать": Ирина Билык призналась, как мстит бывшим

Шоу-бизнес

Популярная певица Ирина Билык, неожиданно заговорившая о браке без любви, рассказала, как мстит своим бывшим возлюбленным. Народная артистка говорит, что она — миролюбивый человек и дружит с экс-мужьями, но ожидать от нее можно чего угодно.

«Скажу откровенно — я действительно умею это делать. Поэтому близко общаться со мной опасно. Но тот, кто меня действительно любит, получает удовольствие и от любви, и от мести», — заявила Ирина Билык в интервью «Ранку з Україною».

Она также призналась, что имеет свою стратегию запугивания.

«На самом деле, в жизни я всегда придумываю такую историю. „Смотри, осторожно! У меня есть кольцо с ядом, если ты будешь себя не так хорошо вести, я подброшу тебе это в бокальчик шампанского“. И сразу все становятся просто шелковые. Уже не могут ничего сказать, только немножко дрожат, боятся. Но это, скажем так, мой план и от него отступать не надо, но только в том случае, когда понадобится», — то ли в шутку, то ли всерьез призналась Ирина Билык на канале «Украина».

Кстати, изощренные способы мести певица продемонстрировала в новом клипе «Красная помада». В нем героиня демонстрирует, как расправляется со своим прошлым.

«На самом деле, я дружу с ними всеми: с Димкой, с Димкой, хотела сказать, что с Генкой, Сережкой… Конечно, хотелось бы кому-то отомстить, кстати, я сказала правду! Но не уверена, что у меня это получится — я очень добрый человек», — уверяет Билык.

Ранее бывший муж Ирины Дмитрий Коляденко рассказал, какие отношения у него сложились с мамой певицы.

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