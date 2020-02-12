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В Украине оценили угрозу от войск Путина в Крыму и Беларуси
Российское вторжение в Украину со стороны Беларуси аналитики называют маловероятным и не без оснований. В Беларуси численность группировки российских войск невелика. В то же время Украине все равно не стоит терять бдительности в оценке опасностей с северного направления. Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков.
«В Беларуси российских военных совсем немного. По крайней мере, так утверждает президент Лукашенко. Напомню, он заявлял, что с территории его страны в Украину танки не придут. Впрочем, нашей разведке следует быть начеку», — считает эксперт.
Что касается российской угрозы со стороны Приднестровья, то Украине есть, что противопоставить. «В Приднестровье около 1,5 тысячи российских солдат и офицеров. Им противостоят украинские бригады, расквартированные на юго-западе страны», — напоминает Белесков.
При этом эксперт просит не забывать и об оккупационных войсках в Крыму. Белесков напомнил, что российские силы на полуострове нацелены, прежде всего, на противодействие украинским войскам в черноморском регионе.
Напомним, ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос обращал внимание, что Россия укрепляет свои войска в оккупированном Крыму и в будущем может нанести удар с этого направления. А замначальника Генштаба ВСУ не видит на границе абсолютно безопасных участков.
К чему должна быть готовой Украина, читайте в материале «ФАКТОВ» «Вторжение войск Путина может начаться с неожиданного направления: озвучен тревожный прогноз».
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