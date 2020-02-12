24.37 / 24.58 26.52 / 26.89
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гончарук ответил на требования бастующих дальнобойщиков

18:48 12 февраля 2020 511
Акция
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 12 февраля, в Киеве протестуют дальнобойщики, которые заблокировали фурами несколько въездов в Киев. На акцию отреагировали в Кабмине Украины. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на правительственном брифинге.

По его словам, раньше разрешения выдавались Ассоциаций по квотному принципу, и часто это распределение осуществлялось за деньги. Сейчас процедура упростилась: перевозчик подает заявку в электронном виде и в течение 5 дней получает разрешение.

«Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента», — утверждает Гончарук.

Блогер Владислав Бовсуновский объяснил ситуацию с протестами с другой стороны:

Ранее сообщалось, что протест дальнобойщиков привел к огромным пробкам в Киеве.

Фото: Владислав Бовсуновский

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Гороскоп

День для отдыха: гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер