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Гончарук ответил на требования бастующих дальнобойщиков
В среду, 12 февраля, в Киеве протестуют дальнобойщики, которые заблокировали фурами несколько въездов в Киев. На акцию отреагировали в Кабмине Украины. Об этом сообщает УНИАН.
«Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на правительственном брифинге.
По его словам, раньше разрешения выдавались Ассоциаций по квотному принципу, и часто это распределение осуществлялось за деньги. Сейчас процедура упростилась: перевозчик подает заявку в электронном виде и в течение 5 дней получает разрешение.
«Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента», — утверждает Гончарук.
Блогер Владислав Бовсуновский объяснил ситуацию с протестами с другой стороны:
Ранее сообщалось, что протест дальнобойщиков привел к огромным пробкам в Киеве.
Фото: Владислав Бовсуновский
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