В Киеве добровольцы начали тестировать новую Kyiv Smard Card

Украина

В Киеве приступили к работе добровольцы, которые бесплатно тестируют е-билет. Кандидатов набрали по объявлению в соцсетях. Все получили инструкции и бесплатные Kyiv Smart Card, с которыми нужно ездить в коммунальном транспорте и в течение месяца (в блогах в Facebook под хэштегом #ятестуюеквиток) делиться впечатлениями, как работает е-билет.

Обновился также перечень станций метро, где можно приобрести синюю Kyiv Smard Card:

Красная ветка

«Академгородок I» (выход к проспекту Палладина и улице Ефремова)

«Житомирская»;

«Берестейская»;

«Университет»;

«Театральная»;

«Крещатик»;

«Арсенальная»;

«Днепр»;

«Гидропарк»;

«Дарница»;

«Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»);

Синяя ветка

«Героев Днепра»;

«Почайна» (выход к проспекту Степана Бандеры)

«Тараса Шевченко»;

«Майдан Независимости»;

«Площадь Льва Толстого»;

«Дворец «Украина»;

«Лыбедская»;

«Голосеевская»;

«Выставочный центр»;

«Теремки»;

Зеленая ветка

«Сырец»;

«Осокорки 1»;

«Харьковская 2».

Е-билет можно использовать для оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте: метро, трамвае, троллейбусе, автобусе. На перечисленных выше станциях метрополитена зеленые карточки метро уже не продают. А поездки, записанные на пока еще действующие карты метро, можно использовать до 31 марта 2021 года.

В Киеве, как уже сообщалось, полное внедрение е-билета отложили до 1 апреля. В метрополитене рекомендовано использовать жетоны до 31 марта нынешнего года. Их уже не продают на некоторых станциях подземки, а с апреля они нигде не будут приниматься и исчезнут из продажи.

В столице планируют ввести единый проездной билет на все виды общественного транспорта, отменив раздельные месячные проездные. Намечается, что единые проездные будут с ограничением и без ограничения количества поездок. Пнредусматриваются и суточные билеты (на сутки-трое) без ограничения поездок.

До конца еще не разрешен вопрос с проездом некиевлян, в частности, льготников и пенсионеров (получивших привилегии по закону, а не по решению Киевсовета). Для иногородних прорабатываются предложения по выбору формы одноразовой оплаты и плавному переходу на новую е-систему.

Более детальную информацию можно получить по ссылке или по телефону горячей линии 044−366−55−55.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве станцию метро «Дорогожичи» хотят переименовать в «Бабий Яр».

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