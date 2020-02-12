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В Киеве добровольцы начали тестировать новую Kyiv Smard Card
В Киеве приступили к работе добровольцы, которые бесплатно тестируют е-билет. Кандидатов набрали по объявлению в соцсетях. Все получили инструкции и бесплатные Kyiv Smart Card, с которыми нужно ездить в коммунальном транспорте и в течение месяца (в блогах в Facebook под хэштегом #ятестуюеквиток) делиться впечатлениями, как работает е-билет.
Обновился также перечень станций метро, где можно приобрести синюю Kyiv Smard Card:
Красная ветка
- «Академгородок I» (выход к проспекту Палладина и улице Ефремова)
- «Житомирская»;
- «Берестейская»;
- «Университет»;
- «Театральная»;
- «Крещатик»;
- «Арсенальная»;
- «Днепр»;
- «Гидропарк»;
- «Дарница»;
- «Лесная» (выход к ТЦ «Дарынок»);
Синяя ветка
- «Героев Днепра»;
- «Почайна» (выход к проспекту Степана Бандеры)
- «Тараса Шевченко»;
- «Майдан Независимости»;
- «Площадь Льва Толстого»;
- «Дворец «Украина»;
- «Лыбедская»;
- «Голосеевская»;
- «Выставочный центр»;
- «Теремки»;
Зеленая ветка
- «Сырец»;
- «Осокорки 1»;
- «Харьковская 2».
Е-билет можно использовать для оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте: метро, трамвае, троллейбусе, автобусе. На перечисленных выше станциях метрополитена зеленые карточки метро уже не продают. А поездки, записанные на пока еще действующие карты метро, можно использовать до 31 марта 2021 года.
В Киеве, как уже сообщалось, полное внедрение е-билета отложили до 1 апреля. В метрополитене рекомендовано использовать жетоны до 31 марта нынешнего года. Их уже не продают на некоторых станциях подземки, а с апреля они нигде не будут приниматься и исчезнут из продажи.
В столице планируют ввести единый проездной билет на все виды общественного транспорта, отменив раздельные месячные проездные. Намечается, что единые проездные будут с ограничением и без ограничения количества поездок. Пнредусматриваются и суточные билеты (на сутки-трое) без ограничения поездок.
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До конца еще не разрешен вопрос с проездом некиевлян, в частности, льготников и пенсионеров (получивших привилегии по закону, а не по решению Киевсовета). Для иногородних прорабатываются предложения по выбору формы одноразовой оплаты и плавному переходу на новую е-систему.
Более детальную информацию можно получить по ссылке или по телефону горячей линии 044−366−55−55.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве станцию метро «Дорогожичи» хотят переименовать в «Бабий Яр».
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