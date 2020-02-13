Мир

Сюрприз для Ангелы: следующим канцлером Германии может стать яростный критик Меркель

После отказа Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председателя находящейся у власти в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии, некоторые аналитики предсказывали стране затяжной политический кризис.

К счастью, прогнозы не оправдались, и новый кандидат на пост председателя партии (и в перспективе — будущий канцлер) нашелся сравнительно быстро: им оказался бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Handelsblatt

Издание указывает, что год назад, после решения Ангелы Меркель сложить полномочия председателя партии, Мерц принимал участие в выборах нового партийного председателя, однако проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Из большой попитики Фридрих Мерц ушел в 2009 году по причине откровенной критики политики «большой коалиции» по противодействию финансовому кризису.

Мерц известен острой критикой политики Меркель в сфере социальной политики, выступая за снижение различных видов социалки, софинансирование образовательных услуг, начиная от детских садов и повышение пенсионного возраста.

Немаловажным является также то, что вопреки курсу Меркель на отказ от атомной энергетики в рамках «энергетического поворота» Мерц считает необходимым продолжение эксплуатации АЭС.

Год назад немецкие СМИ отмечали, что по решению Мерца баллотироваться на пост лидера ХДС стоит никто иной как «патриарх» немецкой политики, президент Бундестага и многолетний министр в правительствах Гельмута Коля и Ангелы Меркель Вольфганг Шойбле.

По опросам, больше всего немцев хотели бы видеть во главе ХДС именно Мерца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на ожидаемый уход из большой политики, Ангела Меркель пока что остается на международной арене влиятельным игроком, и именно от ее решений зависит установление мира на Донбассе.

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