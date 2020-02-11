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Украина

Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в ОРДЛО и санкции против бывших украинских чиновников

17:49 11 февраля 2020
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Ранее глава МИД Вадим Пристайко сказал, что встречи «нормандской четверки» в апреле, скорее всего, не будет.

Офис президента сообщает, что Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 года в Париже.

Зеленский и Меркель обсудили три дополнительных участка разведения на Донбассе. Также был рассмотрен вопрос обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста, к лицам, которых удерживают на неподконтрольной территории Украины.

Также шла речь, что необходимо продолжить персональные санкций ЕС против бывших высокопоставленных украинских чиновников, подозреваемых в совершении преступлений во время Майдана и злоупотреблении государственными средствами.

Как сообщалось ранее, Зеленский сказал, что Путин «понял его».

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