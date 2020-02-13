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Страшное ДТП с украинцами в России: погибли восемь человек
В России продолжают гибнуть в ДТП украинцы. Так, в Пустошинском районе Псковской области произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Большегруз „Вольво“ с белорусскими номерами и частный (не транспортный) „Мерседес“ столкнулись в Пустошкинском районе. Предварительно, погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все — граждане Украины», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.
Также известно о двух пострадавших в результате аварии — это водитель фуры Вячеслав Рябов (Беларусь) и единственный выживший пассажир «Мерседеса» Михаил Зеленчук (Украина), они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, угрозы жизни пострадавших нет. «У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу», — сказала она.
Как стало известно, авария произошла после полуночи около населенного пункта Рудо.
В свою очередь, Telegram-канал Mash пишет, что причиной аварии, по предварительной информации, является то, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Тела погибших в Псковской области извлекают их-под того, что раньше было микроавтобусом. Двоих пострадавших отвезли в поликлинику Великих Луков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце января на трассе Киев-Одесса под Уманью произошла авария с участием автомобиля Lexus и фуры. Погибли два человека — граждане России. согласно информации правоохранителей, грузовик Mercedes ехал в направлении Киева. Водитель не справился с управлением — фуру «затянуло» на левую сторону проезжей части.
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