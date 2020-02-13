24.37 / 24.58 26.52 / 26.89
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Страшное ДТП с украинцами в России: погибли восемь человек

2:35 13 февраля 2020 13
ДТП с украинцами в России
Инф. «ФАКТОВ»

В России продолжают гибнуть в ДТП украинцы. Так, в Пустошинском районе Псковской области произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Большегруз „Вольво“ с белорусскими номерами и частный (не транспортный) „Мерседес“ столкнулись в Пустошкинском районе. Предварительно, погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все — граждане Украины», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии — это водитель фуры Вячеслав Рябов (Беларусь) и единственный выживший пассажир «Мерседеса» Михаил Зеленчук (Украина), они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, угрозы жизни пострадавших нет. «У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу», — сказала она.

Как стало известно, авария произошла после полуночи около населенного пункта Рудо.

В свою очередь, Telegram-канал Mash пишет, что причиной аварии, по предварительной информации, является то, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Тела погибших в Псковской области извлекают их-под того, что раньше было микроавтобусом. Двоих пострадавших отвезли в поликлинику Великих Луков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце января на трассе Киев-Одесса под Уманью произошла авария с участием автомобиля Lexus и фуры. Погибли два человека — граждане России. согласно информации правоохранителей, грузовик Mercedes ехал в направлении Киева. Водитель не справился с управлением — фуру «затянуло» на левую сторону проезжей части.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Гороскоп

День для отдыха: гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер