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Шоу-бизнес

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

3:28 13 февраля 2020 28
Таня Макдонелл
Инф. «ФАКТОВ»

23-летняя британка Таня Макдоннелл из Хоутон ле Спринг (Англия), с детства мечтала стать супермоделью — такой, как Бар Рафаэли или Ирина Шейк.

Несмотря на насмешки окружающих, работавшая в ресторане быстрого питания девушка упорно посещала модные мероприятия и размещала в социальных сетях свои соблазнительные фото, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

И однажды ее упорство дало плоды: публикация серии снимков в купальнике, сделанных в Дубае, привлекли внимание манчестерского модельного агенства J'adore Models.

Вскоре Макдоннелл заключила контракт и начала карьеру модели, оставив предыдущую работу. Затем ей предложили сотрудничество и другие известные агентства, такие как MGM Models и W Model Management.

В настоящий момент Макдоннелл позирует для рекламных кампаний модных брендов по всему миру. По информации издания, ее зарплата составляет тысячу фунтов стерлингов в день.

Ранее в феврале стало известно о продавщице бургеров, которая опубликовала в соцсетях фотографии в бикини и так же заинтересовала модельное агентство. Девушка подписала договор с компанией, а затем с несколькими модными брендами, включая Boohoo и JD. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известная супермодель Ирина Шейк в детстве даже не мечтала о подиуме, и хотела быть… мальчиком.

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