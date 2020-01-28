Шоу-бизнес

Более полугода назад стало известно о разрыве отношений модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. О причинах этого шага российская модель рассказала только несколько месяцев спустя британскому Vogue, пишет КП.

Во время интервью Ирина Шейк призналась, что мало кто из мужчин способен долго жить с женщиной, у которой настолько сильный характер.

«Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим — добрый, милый человек, который плачет в интервью», — заявила модель.

Она добавила: многие мужчины боятся женщин, которые всегда знают, чего хотят. Ирина Шейк с детства чувствовала, что должна была родиться мальчиком, но приходится жить в другом теле.

«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком. Я не знаю, почему. Может быть, потому, что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: „Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье — маме и старшей сестре“. Я сказала себе, что никогда не выйду замуж. Конечно, позже в жизни я переросла это, и теперь мне нравится быть женщиной. Но я хорошо помню то чувство», — заявила российская модель.

О своем бывшем возлюбленном и отце ребенка Ирина вспоминает позитивно. Она мысленно часто благодарит его за то лучшее, что было в их жизни. По словам Шейк, два прекрасных человека далеко не всегда могут создать хороший союз. Те отношения, которые были в их паре с Купером, она назвала везением.

По ее словам, два прекрасных человека не обязательно смогут создать хорошую пару.

«Я думаю, нам очень повезло, что мы испытали то, что у нас было друг с другом. Но жизнь без Б. — это новая почва. Пока мне трудно найти баланс между тем, чтобы быть одинокой мамой и работающей женщиной. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «О, Боже, я не знаю, что делать, я просто разваливаюсь!» — призналась Шейк.

Как известно, Шейк и Купер начали встречаться весной 2015 года, в 2017-м у них родилась дочь Лея, но поводом для свадьбы это не стало. Когда прошлым летом появились новости о расставании пары, сначала таблоиды обвинили в этом несостоявшуюся свекровь Ирины — якобы мать Брэдли Купера всячески оберегала от женитьбы возрастного сыночка. Однако, потом внимание поклонников модели устремилось к Леди Гага: поговаривали, что актер закрутил роман с певицей во время совместных съёмок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в свободные от съемок дни Ирина Шейк любит предаваться неге в жарких странах и публиковать на радость фанатов пикантные снимки с мест отдыха.

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