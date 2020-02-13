«С каждым днем становится хуже»: застрявшие в Ухане украинцы записали видео

Украина

Украинцы, остающиеся в закрытом на карантин китайском городе Ухань, опасаются, что родина о них забыла. Сначала украинцам обещали эвакуацию из города, ставшего центром распространения коронавируса Covid-19. Сроки этой эвакуации постоянно сдвигаются.

Недовольные граждане Украины в Ухане записали видео и передали его телеканалу Hromadske.

«С каждым днем все становится хуже и хуже. Правительство кормит нас „завтраками“, что финансирования нет, самолет задерживается. Каждый раз информация меняется: то мест нет в Украине, то негде нас поселить», — возмущаются герои видео.

Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

Украинцы рассказывают, что в закрытом городе ограничено перемещение людей, есть трудности с покупкой продуктов.

Наши соотечественники в Ухане согласны, что по возвращении в Украину им придется полмесяца оставаться на карантине. Украинцы готовы даже на такие условия, лишь бы эвакуация все-таки состоялась. «Мы дали согласие и подписали все необходимые формы о прохождении 14-дневного карантина в Украине», — подтвердили они.

Напомним, чартер за украинцами в Ухане планировалось выслать 11 февраля, но в итоге эвакуация была отложена.

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