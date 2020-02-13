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Грипп в Украине: только за неделю жертвами заболевания стали восемь человек
В Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемия по стране не объявлена, но в подавляющем большинстве регионов (кроме Киева и Харьковской области) эпидемический порог превышен.
За шестую неделю года (3−9 февраля) гриппом заболели 283 656 человек. Двое из трех заразившихся — это дети. За прошедшую неделю зарегистрировано восемь летальных случаев от осложнений гриппа.
С начала эпидемического сезона жертвами гриппа стали 26 человек. А в целом с начала сезона (30.09.2019) и до сегодня гриппом и ОРВИ переболели 8,1% населения Украины.
В Минздраве оценивают интенсивность заболеваемости как 741,8 случаев на 100 тыс. населения. Статистика свидетельствует, что в нынешнем году грипп распространяется не так активно, как годом ранее (интенсивность на 8,7% ниже, чем в прошлом сезоне).
Напомним, в статистику Минздрава еще не попали два новых летальных случая в Запорожской области (10 февраля) и один в Харьковской. У подростка развилась пневмония, и не исключено, что тяжелое осложнение появилось на фоне гриппа.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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