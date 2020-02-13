Деньги

Доллар и евро пошли вверх после затяжного падения: сколько стоит валюта 13 февраля

На четверг, 13 февраля, Национальны банк Украины по сравнению с предыдущим банковским днем на 7 копеек удешевил гривню — курс установлен на уровне 24,49 гривни за доллар.

Тем временем «Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном рынке».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют, что курс доллара в ближайшее время установится на уровне 24,5 гривни за доллар с попытками ослабления национальной украинской валюты. Что же касается прогнозов на следующую неделю, то есть вероятность, что доллар на межбанке может торговаться в районе 24,3 грн, а наличный доллар в банках — по 24,1−24,3 грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter