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Полицейские устроили кражу во время обыска в Одессе: инцидент попал на видео
В Одессе полицейских засекли за наглой кражей имущества во время обыска. Видео было записано камерой наблюдения в офисе предприятия.
Камера зафиксировала, как проводящая обыск женщина-полицейский кладет в сумку чужие канцтовары, а затем осматривается в поисках других нужных «мелочей». «Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть», — комментирует она свои действия. Коллеги-мужчины в это время решили подкрепиться продуктами, найденными в офисе.
В полиции Одессы подтвердили, что на видео действительно полицейские, и личности всех установлены. Недостойное поведение стражей порядка изучается в рамках служебной проверки, а потом собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований. Трое полицейских, присутствующие на видео, на время следствия отстранены от работы.
Напомним, ранее в Николаеве полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников. Виновного нашли, проверив записи с камер наблюдения в кафе.
А в Киевской области разоблачили следователя, который украл у своего коллеги доллары. Причем эти деньги проходили как вещественное доказательство в одном из расследований.
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