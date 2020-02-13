Происшествия

Полицейские устроили кражу во время обыска в Одессе: инцидент попал на видео

В Одессе полицейских засекли за наглой кражей имущества во время обыска. Видео было записано камерой наблюдения в офисе предприятия.

Камера зафиксировала, как проводящая обыск женщина-полицейский кладет в сумку чужие канцтовары, а затем осматривается в поисках других нужных «мелочей». «Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть», — комментирует она свои действия. Коллеги-мужчины в это время решили подкрепиться продуктами, найденными в офисе.

В полиции Одессы подтвердили, что на видео действительно полицейские, и личности всех установлены. Недостойное поведение стражей порядка изучается в рамках служебной проверки, а потом собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований. Трое полицейских, присутствующие на видео, на время следствия отстранены от работы.

Напомним, ранее в Николаеве полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников. Виновного нашли, проверив записи с камер наблюдения в кафе.

А в Киевской области разоблачили следователя, который украл у своего коллеги доллары. Причем эти деньги проходили как вещественное доказательство в одном из расследований.

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