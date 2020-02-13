Искусавший лондонского полицейского внук Назарбаева попросил политического убежища в Британии

Мир

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил в Великобритании политического убежища. Об этом он эмоционально сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

29-летний выпускник Королевской военной академии в Санхерсте (некогда там обучались британские принцы Уильям и Гарри) объяснил свое решение тем, что на него оказывает давление семья. По его словам, он обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». «Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана», — написал он.

В октябре прошлого года Айсултан Назарбаев получил год условно за то, что, находясь под действием наркотиков, укусил полицейского в Лондоне, который мешал ему покончить с собой. Сообщалось, что на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны обильно текла кровь.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Алиев был найден мертвым в 2015 году в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров Нурбанка. В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы и заочно приговорили к 40 годам тюрьмы.

Одно время Айсултан был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году работал в федерации футбола Казахстана. Он также сам играл в составе разных футбольных команд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что внезапно умер сын свергнутого президента Киргизии Аскара Акаева, и в тот же день похоронили племянника.



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