24.83 / 25.17 27.44 / 27.96
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Обильно текла кровь»: внук Назарбаева укусил полицейского в Лондоне

23:55 18 октября 2019 32
Айсултан Назарбаев
Инф. «ФАКТОВ»

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаева приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф, пишет ВВС.

Сообщается, что Назарбаева признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, сопротивлялся аресту, ударил и укусил полицейского. По версии следствия, на руке полицейского остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь».

Приговор предполагает испытательный срок в полтора года. Если в течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме того, Назарбаев также должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.

По сообщениям СМИ, обвинение утверждает, что сначала представители Казахстана пытались замять дело. Так, в полицию поступил звонок от «представителя казахстанской власти», который пытался вступить в переговоры, чтобы «не позорить семью Назарбаевых», однако полицейские «вступать в контакт отказались». Паспорт внука экс-президента Казахстана был изъят.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Согласно судебным документам, 3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию. 5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он выкрикивает террористические лозунги, и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово «Аллах», потому что он просил о помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат внука Назарбаева признал, что его клиент употреляет кокаин. Кроме того, сам Айсултан Назарбаев написал в 2017 году на своей странице в Facebook, что пристрастился к наркотикам после смерти своего отца. Рахат Алиев бежал из Казахстана в Австрию, там оказался в тюрьме, где, по официальной версии, покончил с собой. В своем признании Айсултан подчеркнул, что уже справился с зависимостью и поблагодарил деда и Всевышнего за помощь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Чем раньше, тем лучше: в ПФУ рассказали о жестком требовании к пенсионерам одной категории

Кейт Миддлтон и принц Уильям

После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)

девушка плачет

Знакомство в соцсети закончилось "групповухой": в Одессе 10 мужчин изнасиловали двух подростков

В Киеве «накрыли» частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер