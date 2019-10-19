- 18.10 23:55 «Обильно текла кровь»: внук Назарбаева укусил полицейского в Лондоне
- 18.10 23:23 Новые выборы под Новый год: ЦИК назначила волеизъявление в шести громадах на 29 декабря
- 18.10 22:44 Гвоздик – Бетербиев: где смотреть объединительный чемпионский бой
- 18.10 22:40 Квартал головного мозга: Богдан озадачил сеть троллингом по поводу своей близости с Зеленским
- 18.10 22:12 В Одессе "трясут" отделение полиции: источник раскрыл детали спецоперации
- 18.10 21:50 В Киеве ограничат движение по Северному мосту и закроют скоростной трамвай
- 18.10 21:50 Под Киевом у женщины обнаружили ботулизм: виной тому стала рыбная консерва
- 18.10 21:20 Журналистки, депутатши и даже рэперша: названы самые влиятельные женщины Украины
- 18.10 20:50 «Шахтер» уничтожил «Колос», отпраздновав самую крупную победу в сезоне: видеообзор матча
- 18.10 20:48 На Тернопольщине погибла школьница, выпавшая на ходу из автобуса
- 18.10 20:44 В Одессе суд вынес приговор капитану катера «Иволга», при крушении которого погибли 20 человек
- 18.10 20:31 Преподаватель одесского вуза уволился после скандала с "польскими масонами, придумавшими Украину"
«Обильно текла кровь»: внук Назарбаева укусил полицейского в Лондоне
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаева приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф, пишет ВВС.
Сообщается, что Назарбаева признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, сопротивлялся аресту, ударил и укусил полицейского. По версии следствия, на руке полицейского остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь».
Приговор предполагает испытательный срок в полтора года. Если в течение этого срока он нарушит закон, приговор станет из условного реальным.
Кроме того, Назарбаев также должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.
По сообщениям СМИ, обвинение утверждает, что сначала представители Казахстана пытались замять дело. Так, в полицию поступил звонок от «представителя казахстанской власти», который пытался вступить в переговоры, чтобы «не позорить семью Назарбаевых», однако полицейские «вступать в контакт отказались». Паспорт внука экс-президента Казахстана был изъят.
Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.
Согласно судебным документам, 3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию. 5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи посчитали, что он выкрикивает террористические лозунги, и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово «Аллах», потому что он просил о помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат внука Назарбаева признал, что его клиент употреляет кокаин. Кроме того, сам Айсултан Назарбаев написал в 2017 году на своей странице в Facebook, что пристрастился к наркотикам после смерти своего отца. Рахат Алиев бежал из Казахстана в Австрию, там оказался в тюрьме, где, по официальной версии, покончил с собой. В своем признании Айсултан подчеркнул, что уже справился с зависимостью и поблагодарил деда и Всевышнего за помощь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
После драматический ночи Кейт Миддлтон и принц Уильям сократили программу своего пакистанского турне (фото)
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...