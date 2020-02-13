Титулованный хоккеист потерял сознание в разгар игры: матч НХЛ остановили (фото, видео)

Спорт

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» едва не завершился трагедией. В первом периоде, при счете 1:1, игрок гостей Джей Боумистер, находясь на лавке запасных, внезапно потерял сознание.

«У Боумистера случился сердечный приступ, и он рухнул на скамейке после смены. К счастью, благодаря быстрой работе наших врачей и врачей „Анахайма“, состояние Джея удалось стабилизировать. Он был в сознании и мог двигать конечностями, когда его доставили в медицинский центр. Он находится в сознании и сейчас, когда проходит дальнейшее обследование», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Сент-Луиса».

В итоге после данного инцидента матч не был доигран — решение о его дальнейшей судьбе руководство лиги примет в ближайшее время.

Отметим, что 36-летний Боумистер — довольно титулованный хоккеист, выступающий в НХЛ с 2002 года. За это время, кроме «Сент-Луиса», с которым в прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли, Джей также поиграл за «Флориду» и «Калгари». В составе сборной Канады дважды, в 2003-м и 2004-м, стал чемпионом мира, а в 2014-м выиграл «золото» Олимпиады в Сочи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь — героем стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.

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