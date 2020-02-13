- 11:15 Побрилась наголо и заговорила о дьяволах: дочь Успенской шокировала новым видео
- 11:14 Соперник сборной Украины на Евро-2020, несмотря на проблемы с сердцем, вернулся на поле
- 11:05 Журналист рассказал, как безвиз Украины с ЕС стал серьезной проблемой для Кремля
- 11:01 Зеленский сменил состав СНБО после увольнения Богдана
- 10:55 Титулованный хоккеист потерял сознание в разгар игры: матч НХЛ остановили
- 10:47 Поставки воды в Крым: комитет Рады поставил точку в скандальном вопросе
- 10:40 Искусавший лондонского полицейского внук Назарбаева попросил политического убежища в Британии
- 10:38 Секрет молодости раскрыт: стало известно, благодаря чему София Ротару сохранила красоту
- 10:30 В Харькове копы подстрелили мужчину: первые детали и видео происшествия
- 10:22 Катастрофа МН17: Нидерланды ответили на запрос России по подозреваемым
- 10:07 Майли Сайрус перестаралась с эпатажем и случайно засветила голую грудь
- 10:04 Прямо c рук: Зинченко и Седан покормили тигра и медведя
Титулованный хоккеист потерял сознание в разгар игры: матч НХЛ остановили (фото, видео)
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» едва не завершился трагедией. В первом периоде, при счете 1:1, игрок гостей Джей Боумистер, находясь на лавке запасных, внезапно потерял сознание.
«У Боумистера случился сердечный приступ, и он рухнул на скамейке после смены. К счастью, благодаря быстрой работе наших врачей и врачей „Анахайма“, состояние Джея удалось стабилизировать. Он был в сознании и мог двигать конечностями, когда его доставили в медицинский центр. Он находится в сознании и сейчас, когда проходит дальнейшее обследование», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Сент-Луиса».
В итоге после данного инцидента матч не был доигран — решение о его дальнейшей судьбе руководство лиги примет в ближайшее время.
Отметим, что 36-летний Боумистер — довольно титулованный хоккеист, выступающий в НХЛ с 2002 года. За это время, кроме «Сент-Луиса», с которым в прошлом году стал обладателем Кубка Стэнли, Джей также поиграл за «Флориду» и «Калгари». В составе сборной Канады дважды, в 2003-м и 2004-м, стал чемпионом мира, а в 2014-м выиграл «золото» Олимпиады в Сочи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь — героем стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.