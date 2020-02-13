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Украина

Журналист рассказал, как безвиз Украины с ЕС стал серьезной проблемой для Кремля

11:05 13 февраля 2020 88
Биометрический паспорт
Инф. «ФАКТОВ»

Безвизовый режим с ЕС, который был введен для украинцев в июне 2017 года, создал предпосылки для того, чтобы украинцы, едущие на заработки за рубеж, предпочли Европу России, что создало проблемы для последней.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный журналист Юрий Бутусов, отметивший, что в условиях войны все меньше наших соотечественников хотят ехать на заработки в Россию.

«Сейчас основная миграция рабочей силы из Украины направлена в Европу», — отметил он и добавил, что это — большая проблема для российской экономики.

«Путин в этих условиях делает все для того, чтобы восстановить выкачку человеческого ресурса из Украины. Да и не только из Украины. Это относится и к трудовой миграции из других стран бывшего СССР», — добавил Юрий Бутусов.

Полный текст интервью журналиста, в котором он, в частности, комментирует вопросы упрощения процедуры получения украинцами гражданства России, а также ситуацию с оккупированным Донбассом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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