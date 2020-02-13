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Виноват коронавирус: украинцам посоветовали в ближайшее время не ждать посылок из Китая
Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что риска заразиться китайским коронавирусом через посылки из интернет-магазинов нет, проблемы с их получением в Украине остаются.
Как сообщают в «Укрпоште», Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку посылок из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов, однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки поступления почты в Украину из КНР могут быть увеличены.
Что же касается корреспонденции, отправляемой в Китай, то ее прием временно приостановлен — все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако сроки доставки могут быть изменены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее украинский почтовый оператор уже предупреждал сограждан о возможных задержках с корреспонденцией из-за сокращения или отмены рейсов в Китай многих авиакомпаний.
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