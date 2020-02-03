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Украина

Посылки из Китая задерживаются: названа причина

13:55 3 февраля 2020 113
Посылки
Инф. «ФАКТОВ»

В «Укрпоште», где ранее заявили, что не будут сжигать посылки из Китая из-за коронавируса, предупредили украинцев о задержках с доставкой почтовых отправлений.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли в связи с коронавирусом. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения», — отметили в «Укрпоште», но добавили, что часть авиакомпаний сократила или отменила рейсы в Китай.

«Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в международном аэропорту «Борисполь» госпитализировали двух пассажиров, прилетевших из Китая. Предварительный диагноз — ОРВИ.

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