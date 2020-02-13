Общество и люди

День святого Валентина 2020: красивые поздравления и открытки

14 февраля во многих странах празднуют День святого Валентина или День влюбленных.

«ФАКТЫ» предлагают вам красивые открытки и поздравления с праздником.

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.

Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

***

Любовь друг к другу — это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь — противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.

Желаю чувств в душе кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центе волшебства.

Пусть День святого Валентина

Станет счастливейшим из дней,

От счастья ввысь душа взлетает,

Как стая белых голубей!

***

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

***

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

***

В День святого Валентина

Всё волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

***

Я люблю тебя ночью,

Люблю тебя днем,

Ты и утром, и вечером

В сердце моем.

С Днем влюбленных тебя

Я поздравить хочу!

И на память тебе

Валентинку вручу.

Чтобы знала ты точно

И наверняка,

Что люблю я тебя

На года, на века.

Для меня ты прекраснее

Всех на земле.

Я за встречу с тобой

Благодарен судьбе.

Напомним, что в День святого Валентина в Украине собираются пожениться почти полторы тысячи пар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter