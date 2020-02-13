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День святого Валентина 2020: красивые поздравления и открытки
14 февраля во многих странах празднуют День святого Валентина или День влюбленных.
«ФАКТЫ» предлагают вам красивые открытки и поздравления с праздником.
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С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
***
Любовь друг к другу — это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь — противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Желаю чувств в душе кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
Пусть День святого Валентина
Станет счастливейшим из дней,
От счастья ввысь душа взлетает,
Как стая белых голубей!
***
С днем прекрасным,
С Днем влюбленных
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком в душе горит,
И в глазах пускай сияет,
В сердце свет пускай хранит!
***
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
***
В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
***
Я люблю тебя ночью,
Люблю тебя днем,
Ты и утром, и вечером
В сердце моем.
С Днем влюбленных тебя
Я поздравить хочу!
И на память тебе
Валентинку вручу.
Чтобы знала ты точно
И наверняка,
Что люблю я тебя
На года, на века.
Для меня ты прекраснее
Всех на земле.
Я за встречу с тобой
Благодарен судьбе.
Напомним, что в День святого Валентина в Украине собираются пожениться почти полторы тысячи пар.
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