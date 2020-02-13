24.39 / 24.59 26.48 / 26.85
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День святого Валентина 2020: красивые поздравления и открытки

12:31 13 февраля 2020 46
День святого Валентина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

14 февраля во многих странах празднуют День святого Валентина или День влюбленных.

«ФАКТЫ» предлагают вам красивые открытки и поздравления с праздником.

Читайте также: Красное авто или карты Таро: подарки ко Дню святого Валентина по знакам зодиака

День святого Валентина

С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.

Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!

День святого Валентина

***
Любовь друг к другу — это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь — противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.

Желаю чувств в душе кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.

Пусть День святого Валентина
Станет счастливейшим из дней,
От счастья ввысь душа взлетает,
Как стая белых голубей!

День святого Валентина

***
С днем прекрасным,
С Днем влюбленных
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком в душе горит,
И в глазах пускай сияет,
В сердце свет пускай хранит!

День святого Валентина

***
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!

День святого Валентина

***
В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!

День святого Валентина

***
Я люблю тебя ночью,
Люблю тебя днем,
Ты и утром, и вечером
В сердце моем.

С Днем влюбленных тебя
Я поздравить хочу!
И на память тебе
Валентинку вручу.

Чтобы знала ты точно
И наверняка,
Что люблю я тебя
На года, на века.

Для меня ты прекраснее
Всех на земле.
Я за встречу с тобой
Благодарен судьбе.

День святого Валентина

День святого Валентина

Напомним, что в День святого Валентина в Украине собираются пожениться почти полторы тысячи пар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Таня Макдонелл

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер