Украина

Совет да любовь: в День святого Валентина в Украине собираются пожениться почти полторы тысячи пар

В Украине более 1,4 тысячи пар планируют пожениться 14 февраля 2020 года, в День святого Валентина. В Киеве в этот день планируют заключить брак 149 пар, сообщили в Минюсте.

Так, на 14 февраля 2020 года подано 1412 заявлений на заключение брака. В частности, в День влюбленных в Днепропетровской области собираются сочетаться браком 172 пары, 99 пар — в Харьковской области. Меньше всего людей планируют в этот день пожениться в Закарпатской области (10 пар), в Луганской (15 пар) и в Черниговской (20 пар).

Как рассказали в Минюсте, в этот день в Украине будут работать 440 отделов регистрации актов гражданского состояния.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве рассчитываться за проезд в фуникулере в День святого Валентина пары могут объятиями и поцелуями

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