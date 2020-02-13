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Общество и люди

День святого Валентина: ПЦУ развенчала мифы о покровителе влюбленных

12:13 13 февраля 2020 264
Святой Валентин Интерамский
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне Дня святого Валентина, который ежегодно отмечают 14 февраля, в Православной церкви Украины развенчали миф о том, что этот святой является покровителем всех влюбленных.

Отметив, что в данном случае речь идет, скорее всего, о Валентине Интерамском, в ПЦУ добавляют, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как День всех влюбленных, не соответствует фактам из реальной жизни святого.

«Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин „венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II“. Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины», — говорится в сообщении, размещенном на страничке ПЦУ в социальных сетях.

В Православной церкви Украины призвали граждан «посвящать истинной Любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах», а не дарить «символические материальные подарки один раз в году».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Минюста, в День святого Валентина в Украине собираются заключить брак более 1,4 тысячи пар, в том числе в Киеве — 149 пар.

Эксклюзивный материал о том, какие блюда можно приготовить для романтического вечера в День всех влюбленных, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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