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"Похудел на 30 килограмм": незаконно осужденный в России украинец пожаловался на ужасные условия содержания
Украинец Сергей Бойчук, которого в России задержали летом 2018 года якобы за попытку контрабанды оружия через границу и незаконно приговорили к 9,5 годам лишения свободы, пожаловал на моральное давление со стороны сокамерников и отсутствие необходимой медицинской помощи.
Об этом говорится в письме Бугайчука, которое опубликовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Сейчас украинец находится в СИЗО в Брянской области России, где ждет вручения приговора и апелляцию.
«Сергий Бугайчук за время пребывания в местах лишения свободы на территории РФ похудел на 30 килограммов. У него появилась боль в правом боку и проблемы с сердцем, а кожа по всему телу поражена грибковыми заболеваниями», — пишет Людмила Денисова, которая призвала российскую сторону обеспечить оказание медицинской помощи украинцу.
Также Сергей Бугайчук пожаловался на то, что его соседи по камере морально издеваются, называя «бандеровцем» и «хохлом».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Южный военный суд Ростова-на-Дону (Россия) приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова. Его, как и многих других крымских татар, признали причастным к деятельности «террористической организации» — «Хизб ут-Тахрир», которая свободно действует на территории многих стран мира за исключением России.
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