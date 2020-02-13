Украина

"Похудел на 30 килограмм": незаконно осужденный в России украинец пожаловался на ужасные условия содержания

Украинец Сергей Бойчук, которого в России задержали летом 2018 года якобы за попытку контрабанды оружия через границу и незаконно приговорили к 9,5 годам лишения свободы, пожаловал на моральное давление со стороны сокамерников и отсутствие необходимой медицинской помощи.

Об этом говорится в письме Бугайчука, которое опубликовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Сейчас украинец находится в СИЗО в Брянской области России, где ждет вручения приговора и апелляцию.

«Сергий Бугайчук за время пребывания в местах лишения свободы на территории РФ похудел на 30 килограммов. У него появилась боль в правом боку и проблемы с сердцем, а кожа по всему телу поражена грибковыми заболеваниями», — пишет Людмила Денисова, которая призвала российскую сторону обеспечить оказание медицинской помощи украинцу.

Также Сергей Бугайчук пожаловался на то, что его соседи по камере морально издеваются, называя «бандеровцем» и «хохлом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Южный военный суд Ростова-на-Дону (Россия) приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова. Его, как и многих других крымских татар, признали причастным к деятельности «террористической организации» — «Хизб ут-Тахрир», которая свободно действует на территории многих стран мира за исключением России.



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