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Еще одна перепись: Дубилет придумал, как посчитать жителей Крыма и Донбасса
После пересчета населения подконтрольных Украине территорий Кабмин задумался, как оценить число жителей оккупированных регионов Донбасса и аннексированного Крыма. Одним из обсуждаемых способов является спутниковая съемка территорий. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
«Очень сложный проект. Похожий пытались проводить в Афганистане. Там значительная часть территории не контролируется властями. Пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения… Пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники население в Крыму и на оккупированных территориях», — рассказал Дубилет в эфире Украинского радио.
По словам министра, уже состоялась встреча с представителями ООН, которые возможно будут помогать с проектом спутниковой съемки. «Будем привлекать международных специалистов», — пообещал он.
Напомним, ранее Дубилет оценил число жителей подконтрольных Украине территорий в 37 млн человек, а общее количество населения (включая оккупированные территории) — в 44 млн человек.
В интервью «ФАКТАМ» министр признал, что способ подсчета населения с помощью аэрофотосъемки «более актуален для Африки, а не для ОРДЛО», потому нуждается в адаптации.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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