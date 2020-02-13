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Кровавая стрельба в Харькове: выяснились новые детали
Мужчина, пострадавший во время ночной перестрелке в Харькове с участием патрульных, получил ранения в грудную клетку и брюшную полость, его прооперировали в 25-й больнице.
Как сообщает «Суспільне», главврач больницы Вячеслав Вакуленко рассказал, что пациент с огнестрельными ранениями поступил в медучреждение в 3−4 часа ночи в четверг, 13 февраля. «Он был в тяжелом состоянии», — отметил медик и добавил, что после операции пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Раненому — немногим более 30 лет, при поступлении ему было трудно отвечать на вопросы из-за ранения грудной клетки. Операция длилась около трех часов.
Тем временем «Сегодня» приводит слова главы департамента патрульной полиции Украины Евгения Жукова, сообщившего о проведении служебной проверки. «Мы выясняем, что произошло на самом деле. О происшествии сообщили в Госбюро расследований. Предварительно известно, что речь идет о пьяных людях, которые пытались скрыться на своем авто от патрульных. Кроме того, одного из патрульных эти лица травмировали, наехав на него. Разбираемся в произошедшем», — сказал он.
В пресс-службе Госбюро изданию сообщили, что ждут от патрульной полиции отчета о произошедшем, после чего детективы начнут проверку. Не исключено, что расследование проведут и в прокуратуре Харьковской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе этого года в Харькове застрелили местного жителя, имеющего отношение к похоронному бизнесу. Киллер стрелял из пистолета с глушителем.
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