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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей (фото, видео)

13:41 13 февраля 2020 323
Ким Кардашьян с детьми и мужем
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская светская львица, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая ранее устроила для своих фанатов видеотур по своему калифорнийскому особняку, решила доказать, что в ее доме стоимостью около 80 миллионов долларов, хотя и обустроенном в минималистском стиле, ее детям вовсе не приходится скучать. 39-летняя Ким опубликовала видео, в котором продемонстрировала игровую комнату их с Канье Уэстом четырех отпрысков — шестилетней Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетней Чикаго и девятимесячного Псалма.

В игровой зоне есть сцена с музыкальными инструментами (дети, по словам Ким, часто объединяются в оркестр), мини-супермаркет, шкаф с книгами и полки с игрушками, мольберты для рисования, лошадки-качалки на все вкусы, кукольные домики и многое другое. Тут есть также встроенный проектор, благодаря которому здесь можно смотреть фильмы.

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