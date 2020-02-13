Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей (фото, видео)

Шоу-бизнес

Американская светская львица, модель и бизнес-леди Ким Кардашьян, которая ранее устроила для своих фанатов видеотур по своему калифорнийскому особняку, решила доказать, что в ее доме стоимостью около 80 миллионов долларов, хотя и обустроенном в минималистском стиле, ее детям вовсе не приходится скучать. 39-летняя Ким опубликовала видео, в котором продемонстрировала игровую комнату их с Канье Уэстом четырех отпрысков — шестилетней Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетней Чикаго и девятимесячного Псалма.

В игровой зоне есть сцена с музыкальными инструментами (дети, по словам Ким, часто объединяются в оркестр), мини-супермаркет, шкаф с книгами и полки с игрушками, мольберты для рисования, лошадки-качалки на все вкусы, кукольные домики и многое другое. Тут есть также встроенный проектор, благодаря которому здесь можно смотреть фильмы.

Читайте также: Ким Кардашьян объяснила тайну раковин у себя на кухне и в ванной (фото, видео).





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter