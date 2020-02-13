Происшествия

Автохам не пропустил «скорую» на пустой дороге в Киеве: в сеть попало видео

В четверг, 13 февраля, около 4 утра в столице патрульные зафиксировали нарушения правил, по которому транспортному средству с включенным спецсигналом отдается приоритет в движении. Ранее под Киевом грузовик смял легковой автомобиль, превратив его в груду металла.

Правоохранители в рамках акции «Внимание! Спецсигнал!» выявили нарушение. На практически пустом Харьковском шоссе водитель Renault Clio не только не стал отдавать преимущество в движении автомобилю «скорой помощи», а даже ускорился перед ней.

Патрульная полиция Киева разместила видео инцидента:

Ранее сообщалось, что во Львовской области 45-летний хулиган избил фельдшера «скорой помощи». Причину своего неадекватного поведения он объяснил тем, что «с головой у меня не то уже».

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