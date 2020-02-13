24.38 / 24.58 26.47 / 26.84
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Автохам не пропустил «скорую» на пустой дороге в Киеве: в сеть попало видео

14:14 13 февраля 2020 114
Спецсигнал
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 13 февраля, около 4 утра в столице патрульные зафиксировали нарушения правил, по которому транспортному средству с включенным спецсигналом отдается приоритет в движении. Ранее под Киевом грузовик смял легковой автомобиль, превратив его в груду металла.

Правоохранители в рамках акции «Внимание! Спецсигнал!» выявили нарушение. На практически пустом Харьковском шоссе водитель Renault Clio не только не стал отдавать преимущество в движении автомобилю «скорой помощи», а даже ускорился перед ней.

Патрульная полиция Киева разместила видео инцидента:

Ранее сообщалось, что во Львовской области 45-летний хулиган избил фельдшера «скорой помощи». Причину своего неадекватного поведения он объяснил тем, что «с головой у меня не то уже».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Таня Макдонелл

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

донецк знак

Завоевывать не нужно: раскрыт план Путина в отношении "ДНР"-"ЛНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер