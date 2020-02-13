У Рябошапки завели дело на экс-заместителя военного прокурора

Украина

В четверг, 13 февраля, в Офисе генерального прокурора, где ранее завели 14 новых дел относительно нарушения боевиками законов и обычаев войны, открыли производство, в котором фигурирует бывший первый заместитель военного прокурора.

Как уточнили в прокуратуре, дело завели после публикаций в прессе информации о том, что бывший высокопоставленный чиновник мог быть причастен к получению «неправомерной выгоды в особо крупных размерах за непривлечение лиц к уголовной ответственности». Речь идет о возможном преступлении, попадающим под действие ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«Офис генерального прокурора поручил осуществления досудебного расследования в указанном производстве детективам Национального антикоррупционного бюро Украины», — говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Тем временем издание «Наші гроші. Львів» пишет о бывшем заместителе военного прокурора Владимире Жербицком, который стал новым совладельцем ООО «Трускавецкие лечебные воды».Также сообщается, что Володимир Жербицкий, ушедший на пенсию в 2017 году, в свое время занимался делом о схемах со сжиженным газом сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2017 года Сергея Курченко объявили в розыск, а в феврале прошлого года ГПУ опубликовала повестку с вызовом его на допрос.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter