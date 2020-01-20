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Украина

После допросов бывших донбасских пленников Офис генпрокурора завел 14 уголовных дел

17:54 20 января 2020 240
Встреча освобожденных из плена
Инф. «ФАКТОВ»

Свидетельские показания бывших узников террористических «ЛДНР», освобожденных в рамках «Большого обмена» 29 декабря, стали основанием для регистрации 14 уголовных производств. Напомним, «ФАКТЫ» показывали встречу освобожденных узников онлайн.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, речь идет о жестоком обращении с гражданским населением и применении физического насилия со стороны боевиков.

«Прокуроры… зарегистрировали 14 уголовных производств относительно нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Напомним, «ФАКТЫ» пообщались с самой старшей из освобожденных узниц боевиков Зинаидой Мальцевой, которую обвиняли в шпионаже на Украину. Она рассказала, что если бы не «Большой обмен», могла бы лишиться обеих ног.

Также в сеть выложили список украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях Донбасса, но не были переданы украинским властям. В их числе оказались и крымские татары, которым теперь придется дожидаться второго этапа обмена.

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