Лучшие поздравления с Днем святого Валентина в стихах и прозе

Общество и люди

В День святого Валентина влюбленные обмениваются валентинками и красивыми поздравлениями. И не только влюбленные, ведь желать любви можно и нужно всем близким людям.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

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Всем тем, кто любит, кто влюблен,

Желаю счастья я вагон.

Всем тем, кто в поисках, в пути,

Желаю счастье обрести!

Пусть к каждому придет любовь,

Чтоб закипела в жилах кровь!

Желаю страсти, чувств бурлящих,

Но непременно настоящих.

И чтоб перед стрельбой Амур

Учет вел всех кандидатур,

Чтобы влюблялись мы лишь в тех,

С кем ждет нас счастье и успех!

***

В День святого Валентина

Я любви желаю сладкой,

Как варенье из малины,

Как с орехом шоколадка,

Как пирожные и кексы,

Как клубничный торт огромный.

С праздником тебя чудесным,

С долгожданным Днем влюбленных!

***

С Днем святого Валентина!

Чувства пусть будут взаимны,

Дни — удачными, цветными,

А все в целом — позитивно.

Каждый день — большая радость,

Чтоб печалей не осталось,

В жизни счастье состоялось,

На любви большой держалось!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

***

В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и совместными мечтами.

***

С праздником, с Днем всех влюбленных! Любовь — это основа мироздания, движущая сила, исцеление, залог успеха в начинаниях любых. Желаю в День святого Валентина любить, влюбляться, в объятиях нежиться, целоваться. Быть солнцем, чьим-то смыслом, путеводной звездой, причиной сладких снов и поводом безумства, фейерверком чувств. Услышать самые заветные слова, встречать закаты и рассветы с половинкой. Тепла вам и ласки, волшебства и встреч, до полуночи страстных разговоров. И если ждешь — дождаться, ищешь — найти, а уж найдя, беречь и жить в любви!



Ранее мы публиковали еще одну подборку валентинок.

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