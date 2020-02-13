24.35 / 24.56 26.44 / 26.81
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Лучшие поздравления с Днем святого Валентина в стихах и прозе

7:07 14 февраля 2020 72
день святого валентина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В День святого Валентина влюбленные обмениваются валентинками и красивыми поздравлениями. И не только влюбленные, ведь желать любви можно и нужно всем близким людям.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Читайте также: Короткие поздравления с Днем влюбленных

валентинка

Всем тем, кто любит, кто влюблен,
Желаю счастья я вагон.
Всем тем, кто в поисках, в пути,
Желаю счастье обрести!

Пусть к каждому придет любовь,
Чтоб закипела в жилах кровь!
Желаю страсти, чувств бурлящих,
Но непременно настоящих.

И чтоб перед стрельбой Амур
Учет вел всех кандидатур,
Чтобы влюблялись мы лишь в тех,
С кем ждет нас счастье и успех!

валентинка

***
В День святого Валентина
Я любви желаю сладкой,
Как варенье из малины,
Как с орехом шоколадка,
Как пирожные и кексы,
Как клубничный торт огромный.
С праздником тебя чудесным,
С долгожданным Днем влюбленных!

валентинка

валентинка

***
С Днем святого Валентина!
Чувства пусть будут взаимны,
Дни — удачными, цветными,
А все в целом — позитивно.

Каждый день — большая радость,
Чтоб печалей не осталось,
В жизни счастье состоялось,
На любви большой держалось!

валентинка

***
Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

валентинка

валентинка

валентинка

валентинка

***

В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и совместными мечтами.

валентинка

валентинка

***
С праздником, с Днем всех влюбленных! Любовь — это основа мироздания, движущая сила, исцеление, залог успеха в начинаниях любых. Желаю в День святого Валентина любить, влюбляться, в объятиях нежиться, целоваться. Быть солнцем, чьим-то смыслом, путеводной звездой, причиной сладких снов и поводом безумства, фейерверком чувств. Услышать самые заветные слова, встречать закаты и рассветы с половинкой. Тепла вам и ласки, волшебства и встреч, до полуночи страстных разговоров. И если ждешь — дождаться, ищешь — найти, а уж найдя, беречь и жить в любви!

валентинка

валентинка

валентинка


Ранее мы публиковали еще одну подборку валентинок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День святого Валентина

День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

День святого Валентина

День святого Валентина 2020: красивые поздравления и открытки

День святого Валентина

Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер