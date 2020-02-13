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Лучшие поздравления с Днем святого Валентина в стихах и прозе
В День святого Валентина влюбленные обмениваются валентинками и красивыми поздравлениями. И не только влюбленные, ведь желать любви можно и нужно всем близким людям.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.
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Всем тем, кто любит, кто влюблен,
Желаю счастья я вагон.
Всем тем, кто в поисках, в пути,
Желаю счастье обрести!
Пусть к каждому придет любовь,
Чтоб закипела в жилах кровь!
Желаю страсти, чувств бурлящих,
Но непременно настоящих.
И чтоб перед стрельбой Амур
Учет вел всех кандидатур,
Чтобы влюблялись мы лишь в тех,
С кем ждет нас счастье и успех!
***
В День святого Валентина
Я любви желаю сладкой,
Как варенье из малины,
Как с орехом шоколадка,
Как пирожные и кексы,
Как клубничный торт огромный.
С праздником тебя чудесным,
С долгожданным Днем влюбленных!
***
С Днем святого Валентина!
Чувства пусть будут взаимны,
Дни — удачными, цветными,
А все в целом — позитивно.
Каждый день — большая радость,
Чтоб печалей не осталось,
В жизни счастье состоялось,
На любви большой держалось!
***
Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!
***
В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней, крепкой и прочной. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и красивые поступки, чтобы отношения были наполнены пониманием и совместными мечтами.
***
С праздником, с Днем всех влюбленных! Любовь — это основа мироздания, движущая сила, исцеление, залог успеха в начинаниях любых. Желаю в День святого Валентина любить, влюбляться, в объятиях нежиться, целоваться. Быть солнцем, чьим-то смыслом, путеводной звездой, причиной сладких снов и поводом безумства, фейерверком чувств. Услышать самые заветные слова, встречать закаты и рассветы с половинкой. Тепла вам и ласки, волшебства и встреч, до полуночи страстных разговоров. И если ждешь — дождаться, ищешь — найти, а уж найдя, беречь и жить в любви!
Ранее мы публиковали еще одну подборку валентинок.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.