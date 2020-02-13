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Общество и люди

В Кропивницком в честь Дня влюбленных создали "сердце" из автомобилей (видео)

15:48 13 февраля 2020 48
Сердце
Инф. «ФАКТОВ»

В Кропивницком автомобилисты провели креативную акцию ко Дню святого Валентина, выстроив свои авто в форме сердца.

Местом проведения перфоманса был избран недостроенная взлетная полоса в районе Новониколаевка.

Инициатором стал местный житель Александ Горяев, а участие в акции приняли 70 автолюбителей.

«Решили создать сердце, чтобы наш город стал заметнее, и установить рекорд Украины», — заявил организатор.

В сети появилось видео.

Отметим, что в начале января водители в Кропивницком создали инсталляцию из автомобилей в форме новогодней елки, присоединившись ко всеукраинскому флешмобу. Однако первенство в нем досталось не Кропивницкому, а Харькову, где на стадионе «Металлист» «елку» создали сразу 348 (!) автомобилей.

Скрин видео

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