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Без вариантов: Путин заявил, что родителей "под номерами" в России при нем не будет (видео)
На заседании рабочей группы, которая нарабатывает изменения в Конституцию РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что пока он при власти, в стране не будет «родителя 1» и «родителя 2».
«Я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет „родителя 1“, будут папа и мама», — заявил Путин. Это видео уже стало расходится по сетям. «Дед совсем плох. В России уже используются эти понятия. Потому что семья может состоять из мамы и бабушки, бабушки и дедушки и так далее…», — комментирует заявление Путина «Вашингтонский обком».
Путин: Что касается «родителя номер 1» и «родителя номер 2». Пока я президент, у нас этого не будет, будут папа и мама.— Вашингтонский Обком (@_Fashington) February 13, 2020
Дед совсем плох.
В России уже используются эти понятия. Потому что, в семья может состоять из мамы и бабушки, бабушки и дедушки и так далее… pic.twitter.com/gLfyenaBhD
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети высмеяли предложение переименовать должность президента РФ в «Верховного правителя». Кстати, в Основном законе России предлагают указать в качестве основной религии православие, а также закрепить за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.
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