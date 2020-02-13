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Мир

Без вариантов: Путин заявил, что родителей "под номерами" в России при нем не будет (видео)

15:54 13 февраля 2020 115
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании рабочей группы, которая нарабатывает изменения в Конституцию РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что пока он при власти, в стране не будет «родителя 1» и «родителя 2».

«Я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет „родителя 1“, будут папа и мама», — заявил Путин. Это видео уже стало расходится по сетям. «Дед совсем плох. В России уже используются эти понятия. Потому что семья может состоять из мамы и бабушки, бабушки и дедушки и так далее…», — комментирует заявление Путина «Вашингтонский обком».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети высмеяли предложение переименовать должность президента РФ в «Верховного правителя». Кстати, в Основном законе России предлагают указать в качестве основной религии православие, а также закрепить за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.


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